شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات نتائج انتخابات مجلس النواب بالبحيرة.. حصر أصوات دائرة المحمودية ورشيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات فى الدائرة الرابعة، دائرة المحمودية ورشيد، فى محافظة البحيرة، نتائج الحصر العددى لتجميع أصوات اللجان الفرعية فى الانتخابات بدائرة المحمودية ورشيد، وذلك فى انتخابات مجلس النواب، وتعتبر الهيئة الوطنية للانتخابات هى صاحبة الحق فى إعلان النتيجة النهائية بعد إضافة أصوات المصريين فى الخارج إلى نتائج الحصرى العددى لأصوات اللجان الانتخابية.

يتنافس فى الدائرة 4 مرشحين على مقعدين من مقاعد مجلس النواب، وكانت نتائج تجميع الحصر العددى للجان:

هشام سعيد الجاهل: 61 ألفًا و419 صوتًا.

بلال حامد النحال: 56 ألفًا و201 صوتًا.

سامح عبد المحسن شاور: 56 ألفًا و31 صوتًا.

محمد السعيد سلطان: 48 ألف و479 صوتًا.

وتظل تلك النتيجة غير نهائية حيث أنها لا تشمل أصوات المصريين فى الخارج وأن الهيئة الوطنية للانتخابات هى صاحبة الحق فى إعلان النتيجة النهائية بعد إضافة أصوات المصريين فى الخارج إلى إجمالى نتائج الحصرى العددى للأصوات في اللجان الانتخابية.