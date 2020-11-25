شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: «أعود للتدريس الجامعي عقب انتهاء عملي في وزارة الشباب» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس السيسي يدعم الشباب بصورة كبيرة جدا .

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «سأعود للتدريس الجامعي عقب انتهاء فترة وجودي في وزارة الشباب ».

ولفت إلى أن مصر على رأس المنظومة الرياضية الإفريقية، موضحا أن 14 ناديا رفضوا استكمال الدوري و4 فقط كانوا موافقين.

واستطرد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه تم إعداد الفرق بشكل جيد خلال فترة توقف النشاط الرياضي 3 أشهر