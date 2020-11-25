شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة الداخلية» تدعو إلي توظيف الفعاليات الرياضية في الترويج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى ضرورة توظيف الفعاليات الرياضية على غرار بطولة«الكاياك» التي أقيمت فعالياتها بمدينة أسوان في الترويج للمقصد السياحي .

وقالت أن فعاليات «الكاياك» انطلقت خلال الفترة (21/23 نوفمبر الجاري) من المنطقة المحيطة بجزيرة معبدفيلة بأسوان، حيث جاء اختيار تلك المنطقة بأسوان لما تتميز به من هدوء مياه النيل والمناظر الطبيعية الجميلة لصخور الجرانيت المميزة للمنطقة مع وجود معبدفيلة في خلفية السباق، وجاء اختيار مصر وخاصة مدينة أسوان لإقامة هذا السباق لحسن الظروف الجوية بهما مقارنة بأوروبا في هذا التوقيت.

وأشارت إيمان محمود إلى أن هذا السباق يعتبر جزء من منافسات سباق اليوروتور EuroTourSup، مؤكدة على أهمية استغلال هذه البطولة في الترويج لمدينة أسوان خاصة خلال موسم الشتاء، حيث تتوقف هذه الأنشطة الرياضية في أوروبا، مشيرة إلى أهمية التركيز على تقديم أسوان بشكل مختلف من خلال أنشطة السياحة الرياضية، إلى جانب إبراز مقومات الجذب السياحي الثقافية المختلفة بها بما يعزز من قيمتها التنافسية.

وقد شارك في المسابقة عدد من اللاعبين من الدول الأجنبية، كما شارك في فعاليات السباق لاعبين من نادي أسوان للكاياك تشجيعا للمتسابقين ولتعريف لاعبي نادي أسوان برياضة التجديف وقوفا، بالإضافة إلى مشاركة الهواة في السباق تشجيعاً للسياحة الرياضية.

واستكمل المتسابقين ١٤ كم، وقد فاز بالمركز الأول رجال متسابق من بيرو، والمركز الثاني متسابق من روسيا، كما فاز بالمركز الأول والثاني سيدات من روسيا، والمركز الثالث من سويسرا.