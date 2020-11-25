شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة عن آليات ترشيد استهلاك الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مركز إعلام بورسعيد التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة «آليات ترشيد استهلاك الكهرباء» استضاف فيها المهندس لطفى العزبى كبير المهندسين ومدير تحسين كفاءة ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة بشركة توزيع كهرباء القناة، وأدار اللقاء نيفين بصلة مسؤول الاعلام التنموى بالمركز وبحضور جمع من السادة المواطنين موظفى المديريات والأجهزة الحكومية بمحافظة بورسعيد .

وصرح عصام صالح مدير مركز إعلام بورسعيد إننا نعتمد في حياتنا على الطاقة الكهربائية بشكل أساسي فهي تدخل في جميع مجالات الحياة وخصوصا بعد هذا التطور التكنولوجي الهائل وأضاف أن ترشيد استهلاك الكهرباء يحقق فوائد كثيرة اقتصادية ومجتمعية، حيث يساهم ترشيد الاستهلاك في تخفيض قيمة دفع فواتير الكهرباء التي يدفعها المستهلك ويؤدي للحفاظ على الطاقة في الدولة .

واستهل الحديث المهندس لطفى العزبي بأن الطاقة الكهربائية تعتبرمصدرًا أساسيًا يعتمد عليه الإنسان في كل نواحي الحياة إذ إنها تدخل في تشغيل العديد من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية اللازمة لحفظ الأطعمة كالثلاجات وللتعليم كأجهزة الكمبيوتر وأن من أهم طرق ترشيد الطاقة الكهربائية في المنزل توفير الإضاءة باستبدال اللمبات العادية باللمبات الموفّرة للطاقة التي يكون استهلاكها أقلّ من اللمبات العادية واستخدام عاكسات الضوء للجدران أو الدهانات الزيتية لتوفير الإضاءة الجيدة للغرف وإطفاء الإضاءة في فترة النهار والاكتفاء بضوء الشمس وكذلك إطفاء الإنارة في غرف المعيشة غير الشاغرة وإطفاء الأجهزة الكهربائية في فترة الليل والحرص على استعمال شاشات LED الموفرة للطاقة إلى ما يقارب 90% عن الشاشات العادية وضرورة فصل الأجهزة الكهربائية كالراديو والكمبيوتر من الكهرباء بعد الانتهاء من استعمالها مع فصل شواحن الهواتف من الكهرباء بعد الانتهاء من الاستعمال وذلك لأنّه يستهلك إلى ما يقارب 10% من قدرة الشاحن.

وأشار العزبي ايضا إلى أهمية ضبط درجة حرارة المكيف في الصيف على درجة 24 مئوية الأمر الذي يبقي درجة حرارة المنزل معتدلة ويقلل من استهلاك الكهرباء والاستغناء عن الأجهزة القديمة واستبدالها بالنوع الموفر للطاقة والتي تتميّز بخاصية ترشيد الطاقة وتشغيل أفران الكهرباء عند الضرورة واستعمال الميكرويف في التسخين لأن التسخين يكون أسرع مع أهمية التخفيف من فتح باب الثلاجة كثيرًا الأمر الذي يقلل ما يقارب من 15% من الطاقة وتجنب تشغيل سخان الماء في فصل الصيف وإطفائه حال عدم استخدامه وفي حال تشغيله يفضل ضبطه على حرارة ستين درجة أو أقل من الدرجة القصوى وإغلاق جهاز التكييف عند ترك الغرفة لفترة طويلة وتجنب تشغيل الغسالة إلا عند امتلائها وضبط درجة تبريد الثلاجة على الدرجة المتوسطة الأمر الذي يقلل من استهلاك الطاق،لافتا إلى أن إغلاق أبواب الثلاجة بإحكام يحد من استهلاك الطاقة وعدم استخدام المدفأة الكهربائية لفترات طويلة .

وفى نهاية اللقاء اوصت الندوة الحاضرين بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء للحفاظ على الموارد وتوفير النفقات.