شكرا لقرائتكم خبر عن احتمالات المطر 90 % وانخفاض بالحرارة 3 درجات.. توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ اليوم الأربعاء موجة من عدم الاستقرار تعيشها البلاد ل 72 ساعة قادمة، ومن المنتظر أن تتعرض السواحل الشمالية والوجه البحري اليوم لأمطار غزيرة ورعدية بداية من الساعات الأولى لليوم حيث تتساقط الأمطار فجرا على الساحل الغربي بأكمله(اسكندرية-مطروح-السلوم)، كما يصاحب السحب الرعدية تساقط لحبات البرد وهبات رياح قوية.

أيضاً تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة لتصل العظمى على القاهرة والإسكندرية 21، 19 على التوالي بدلاً من أمس الثلاثاء 24، 22 درجة مئوية .

ويتوقع خبراء الأرصاد اليوم على القاهرة الكبرى: أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( القاهرة – الجيزة – القليوبية ) بفرصة سقوط ( 60 % تقريباً ) .

الوجه البحرى ومدن القناة: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق من ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية- الغربية- الشرقية – المنوفية – الإسماعيلية- السويس ) بفرصة سقوط ( 70 % تقريباً ) .

السواحل الشمالية الغربية: أمطار غزيرة تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق من ( الإسكندرية – مطروح – السلوم – رشيد- بلطيم- دمياط- بورسعيد – العريش- رفح ) بفرصة سقوط ( 90 % تقريباً ) .

شمال الصعيد: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الفيوم – بني سويف – المنيا ) بفرصة سقوط ( 40 % تقريباً ) .

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد نشطة على السواحل الغربية.

كما يتوقع الخبراء طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الغربية معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطرب إلى معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

والجدول الآتي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر :

المدينة المتوقعة - عظمي صغرى القاهرة 21 14 الاسكندرية 19 14 وادي النطرون 22 13 طنطا 21 14 شبين الكوم 21 14 دمنهور 20 14 بلطيم 20 15 مطروح 19 14 السلوم 19 15 سيوة 20 10 بورسعيد 22 16 دمياط 20 15 الزقازيق 24 14 المنصورة 23 13 الإسماعيلية 23 12 السويس 23 15 العريش 22 13 رفح 22 12 رأس سدر 23 15 نخل 21 08 نويبع 25 19 طابا 22 13 كاترين 15 04 الطور 24 14 شرم الشيخ 27 17 الغردقة 28 16 مرسى علم 26 17 الفيوم 23 11 بني سويف 23 11 المنيا 23 10 أسيوط 23 11 سوهاج 24 12 قنا 26 13 الأقصر 25 11 أسوان 28 13 ادفو 28 13 أبوسمبل 24 12 الوادي الجديد 26 10 شلاتين 30 22 أبورماد 29 21 حلايب 28 23 رأس حدربة 29 21