شكرا لقرائتكم خبر عن عايرته بمرضه.. مزارع «يرفس» زوجته حتى الموت في محافظة البحيرة ويتهم «الحمار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقدم مزارع في مركز حوش عيسى في محافظة البحيرة على ضرب زوجته بقدمه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم ادعى أن «الحمار رفسها»، وذلك في حادث مؤلم لحظة غضب نتيجة معايرة المجنى عليها له بمرضه حسب قوله.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة حوش عيسى، بضبط الزوج المتهم، واعترف بارتكاب الجريمة، وتحرر محضرًا بالواقعة، وباشر المستشار أحمد العسيلى، مدير نيابة حوش عيسى التحقيق مع المتهم.

كان اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من العميد فتحى اسماعيل، مأمور مركز حوش عيسى، بوصول «محاسن .أ» ٤٥ سنة، ربة منزل، إلى مستشفى حوش عيسى المركزى جثة هامدة، نتيجة ادعاء تسبب دابة في وفاتها، وتم ايداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة.

توصلت تحريات مباحث مركز شرطة حوش عيسى بقيام زوج المجنى عليها ويدعى «ر .ح» فلاح، بالاعتداء على زوجته بالضرب، مما تسبب في وفاتها بسبب معايرتها له بمرضه.

تم ضبط المتهم واعترف بأنه أصيب بحالة عصبية عقب معايرة زوجته له مما فتعدى عليها بالضرب والتى تسبب في وفاتها، ثم ادعى أن «الحمار رفسها».