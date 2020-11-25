شكرا لقرائتكم خبر عن النتائج الأولية للدائرة الرابعة بسوهاج: تقدم مرشحي مستقبل وطن ومرشح الشعب الجمهورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا فى شمال محافظة سوهاج، والتى تضم مراكز "طهطا، وطما، وجهينة" النتائج الأولية للانتخابات بالدائرة. وأظهرت نتائج الإنتخابات بالدائرة التى جرى التنافس فيها بين ٦ مرشحين على ٣ مقاعد تقدم مرشحى حزب "مستقبل وطن" مصطفى سالم، وإبراهيم خليفة، ومرشح حزب "الشعب الجمهورى" نشأت فؤاد عباس.

وحصل مصطفى سالم مرشح حزب "مستقبل وطن" على 90718 صوتا، وحصل إبراهيم خليفة، مرشح حزب "مستقبل وطن" على 72315 صوتا، بينما حصل نشأت فؤاد عباس مرشح حزب "الشعب الجمهوري" على 65089 صوتا.

وحصل المرشحين المنافسين إيهاب أبوعقيل على 58288 صوتا، ومصطفى أبو دومة على 53288 صوتا، وصلاح شوقي عقيل على 50563 صوتا.