شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات نتائج انتخابات مجلس النواب بالبحيرة.. حصر أصوات دائرة كفر الدوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات في الدائرة السابعة، دائرة كفر الدوار، في محافظة البحيرة، نتائج الحصر العددى لتجميع أصوات اللجان الفرعية في الانتخابات بدائرة كفر الدوار، وذلك في انتخابات مجلس النواب، وتعتبر الهيئة الوطنية للانتخابات هي صاحبة الحق في إعلان النتيجة النهائية بعد إضافة أصوات المصريين في الخارج إلى نتائج الحصرى العددى لأصوات اللجان الانتخابية.

بلغ عدد الناخبين اللذين أدلوا بأصواتهم في اللجان الفرعية 130 ألفًا و86 ناخباً وناخبة، والأصوات الصحيحة 121 ألفًا و686 صوتًا، بينما كانت الأصوات الباطلة 8 آلاف و320 صوتًا.

يتنافس في الدائرة 6 مرشحين على 3 مقاعد من مقاعد مجلس النواب، وكانت نتائج تجميع الحصر العددى للجان:

أحمد حمدى شرشوح: 78 ألفًا و72 صوتًا.

محمود عادل شعلان: 63 ألفًا و505 صوتًا.

سحر بشير معتوق: 62 ألف و903 صوتًا.

جمال عبدالعاطى: 56 ألفًا و59 صوتًا.

عماد محروس: 54 ألفًا و609 صوتًا.

أحمد الفيشاوى: 49 ألفًا و912 صوتًا.

وتظل تلك النتيجة غير نهائية حيث أنها لا تشمل أصوات المصريين في الخارج وأن الهيئة الوطنية للانتخابات هي صاحبة الحق في إعلان النتيجة النهائية بعد إضافة أصوات المصريين في الخارج إلى إجمالى نتائج الحصرى العددى للأصوات في اللجان الانتخابية.