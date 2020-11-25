شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات نتائج انتخابات مجلس النواب بالبحيرة.. حصر أصوات دائرة دمنهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات في الدائرة الأولى، دائرة دمنهور، في محافظة البحيرة، نتائج الحصر العددى لتجميع أصوات اللجان الفرعية في الانتخابات بدائرة دمنهور، وذلك في انتخابات مجلس النواب، وتعتبر الهيئة الوطنية للانتخابات هي صاحبة الحق في إعلان النتيجة النهائية بعد إضافة أصوات المصريين في الخارج إلى نتائج الحصرى العددى لأصوات اللجان الانتخابية.

بلغ عدد الناخبين اللذين أدلوا بأصواتهم في اللجان الفرعية 104 ألفًا و148 ناخباً وناخبة، والأصوات الصحيحة 91 ألفًا و661 صوتًا، بينما كانت الأصوات الباطلة 7 آلاف و277 صوتًا.

يتنافس في الدائرة 6 مرشحين على 3 مقاعد من مقاعد مجلس النواب، وكانت نتائج تجميع الحصر العددى للجان:

عبدالرؤوف الطنيخى: 55 ألفًا و449 صوتًا.

سناء برغش: 54 ألفًا و613 صوتًا.

عادل يونس حماد: 54 ألف و175 صوتًا.

محمد بهنسى: 51 ألفًا و631 صوتًا.

عصام الفقى: 37 ألفًا و594 صوتًا.

عادل عقدة: 37 ألفًا و201 صوتًا.

وتظل تلك الأرقامغير نهائية حيث أنها لا تشمل أصوات المصريين في الخارج وأن الهيئة الوطنية للانتخابات هي صاحبة الحق في إعلان النتيجة النهائية بعد إضافة أصوات المصريين في الخارج إلى إجمالى نتائج الحصرى العددى للأصوات في اللجان الانتخابية.