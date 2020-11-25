شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية وعدم استقرار .. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، والتي تشهد فيها البلاد حالة من الطقس السيء وعدم الاستقرار، وسقوط أمطار غزيرة رعدية على العديد من المحافظات يصاحبه نشاط للرياح يعمل على زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الأربعاء، أمطار متوسطة على بعض مناطق القاهرة الكبرى ( القاهرة – الجيزة – القليوبية ). وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحياناً على بعض مناطق الوجه البحري (كفر الشيخ– البحيرة – الدقهلية – الغربية – الشرقية – المنوفية).

وأمطار غزيرة رعدية أحياناً على بعض مناطق السواحل الشمالية: (الإسكندرية – مطروح – السلوم – رشيد- دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ).

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق شمال الصعيد ( الفيوم – بني سويف – المنيا ).

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد نشطة على السواحل الغربية.

كما يتوقع الخبراء طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الغربية معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «21- 14»، الإسكندرية «19 – 14»، قنا «26- 13»، الأقصر «25– 11»، أسوان «28 – 13».

أما غداً الخميس فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الغربية معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد .

وهناك أمطار متوسطة على بعض مناطق القاهرة الكبرى ( 50 % ) .

وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحياناً على بعض مناطق الوجه البحري ومدن القناة (كفر الشيخ– البحيرة – الدقهلية – الغربية – الشرقية – المنوفية- الاسماعيلية- السويس ) بفرصة ( 70 % تقريباً ) .

وأمطار غزيرة رعدية أحياناً على بعض مناطق السواحل الشمالية: (الإسكندرية – مطروح – السلوم – رشيد- بلطيم- دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ) بفرصة ( 80 % تقريباً ) .

وهناك شبورة مائية صباحاً على الوجه البحري والرياح معتدلةتنشط أحياناً على القاهرة وشمال الصعيد نشطة على السواحل الشمالية والبحر الأحمر.

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«21 – 14»، الوجه البحرى «21 – 14»، السواحل الشمالية الغربية «19 – 15»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «20– 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25- 18»، شمال الصعيد «21 – 10»، جنوب الصعيد «25 – 13» درجة مئوية.

ويتوقع الخبراء بعد غد الجمعة طقس لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك أمطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة ( 30 % ) .

وأمطار متوسطة على بعض مناطق الوجه البحري (كفر الشيخ– البحيرة – الدقهلية – الغربية – الشرقية – المنوفية ) بفرصة ( 50 % تقريباً ) .

وأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق السواحل الشمالية: (الإسكندرية – مطروح – السلوم – رشيد- دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ) بفرصة ( 60 % تقريباً ) .

وهناك شبورة مائية صباحاً على الوجه البحري، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«20 – 13»، الوجه البحرى «20 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «19 – 15»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «20 – 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25 – 18»، شمال الصعيد «21 – 10»، جنوب الصعيد «24 – 12» درجة مئوية .