شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات نتائج انتخابات مجلس النواب بالبحيرة.. حصر أصوات دائرة أبو المطامير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات في الدائرة السابعة، دائرة أبوالمطامير، في محافظة البحيرة، نتائج الحصر العددى لتجميع أصوات اللجان الفرعية في الانتخابات بدائرة أبوالمطامير، وذلك في انتخابات مجلس النواب، وتعتبر الهيئة الوطنية للانتخابات هي صاحبة الحق في إعلان النتيجة النهائية بعد إضافة أصوات المصريين في الخارج إلى نتائج الحصرى العددى لأصوات اللجان الانتخابية.

بلغ عدد الناخبين اللذين أدلوا بأصواتهم في اللجان الفرعية 102 ألفًا و326 ناخباً وناخبة، والأصوات الصحيحة 98 ألفًا و617 صوتًا، بينما كانت الأصوات الباطلة 3 آلاف و709 صوتًا.

يتنافس في الدائرة 4 مرشحين على مقعدين من مقاعد مجلس النواب، وكانت نتائج تجميع الحصر العددى للجان:

خالد عبدالمولى أبوخطيب: 59 ألفًا و325 صوتًا.

حمدى عبدالوهاب أبوخشيم: 58 ألفًا و139 صوتًا.

حسام منور منصور: 45 ألف و44 صوتًا.

عبدالعاطى مسعود حميدة: 34 ألفًا و726 صوتًا.

وتظل تلك النتيجة غير نهائية حيث أنها لا تشمل أصوات المصريين في الخارج وأن الهيئة الوطنية للانتخابات هي صاحبة الحق في إعلان النتيجة النهائية بعد إضافة أصوات المصريين في الخارج إلى إجمالى نتائج الحصرى العددى للأصوات في اللجان الانتخابية.