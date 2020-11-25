شكرا لقرائتكم خبر عن المشروع القومي للطرق في ختام معرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تناقش وزارة النقل اليوم في ختام فاعليات مؤتمر ومعرض مؤتمر النقل الذكي المشروع القومي للطرق، حيث سيتم تنظيم ندوة بعنوان «الطرق شرايين التنمية» بحضور الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل، ويتحدث خلالها رؤساء هيئة الطرق والكبارى والشركة القابضة للطرق والشركات المشاركة بمشروعات الطرق. وتستعرض الندوة التطور في شبكة الطرق ودورها في التنمية والرؤية المستقبلية في تنفيذ المشروعات. الوضع في مصر

اصابات 113,742

تعافي 102,103

وفيات 6,573

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