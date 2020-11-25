شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات نتائج انتخابات مجلس النواب بالبحيرة.. حصر أصوات دائرة ايتاى البارود وشبراخيت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات في الدائرة الثامنة، دائرة ايتاى البارود وشبراخيت، في محافظة البحيرة، نتائج الحصر العددى لتجميع أصوات اللجان الفرعية في الانتخابات بدائرة ايتاى البارود وشبراخيت، وذلك في انتخابات مجلس النواب، وتعتبر الهيئة الوطنية للانتخابات هي صاحبة الحق في إعلان النتيجة النهائية بعد إضافة أصوات المصريين في الخارج إلى نتائج الحصرى العددى لأصوات اللجان الانتخابية.

بلغ عدد الناخبين اللذين أدلوا بأصواتهم في اللجان الفرعية 117 ألفًا و970 ناخباً وناخبة، والأصوات الصحيحة 113 ألفًا و950 صوتًا، بينما كانت الأصوات الباطلة 4 آلاف و20 صوتًا.

يتنافس في الدائرة 4 مرشحين على مقعدين من مقاعد مجلس النواب، وكانت نتائج تجميع الحصر العددى للجان:

محمد عبدالسلام حجازى: 88 ألفًا و317 صوتًا.

محمد عزت عرفات: 54 ألفًا و662 صوتًا.

شمس أنور شمس الدين: 47 ألف و987 صوتًا.

عماد الغنيمى: 36 ألفًا و934 صوتًا.

وتظل نتائج الحصر هذه غير نهائية حيث أنها لا تشمل أصوات المصريين في الخارج وأن الهيئة الوطنية للانتخابات هي صاحبة الحق في إعلان النتيجة النهائية بعد إضافة أصوات المصريين في الخارج إلى إجمالى نتائج الحصرى العددى للأصوات في اللجان الانتخابية.