شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات نتائج انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة.. حصر أصوات دائرة حوش عيسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات في الدائرة الخامسة، دائرة حوش عيسى في محافظة البحيرة، نتائج الحصر العددى لتجميع أصوات اللجان الفرعية في الانتخابات بدائرة حوش عيسى، وذلك في انتخابات مجلس النواب، وتعتبر الهيئة الوطنية للانتخابات هي صاحبة الحق في إعلان النتيجة النهائية بعد إضافة أصوات المصريين في الخارج إلى نتائج الحصرى العددى لأصوات اللجان الانتخابية.

بلغ عدد الناخبين اللذين أدلوا بأصواتهم في اللجان الفرعية 67 ألفًا و438 ناخباً وناخبة، والأصوات الصحيحة 66 ألفًا و115 صوتًا، بينما كانت الأصوات الباطلة ألفًا و323 صوتًا.

يتنافس في الدائرة 2 مرشحين على مقعد وحيد من مقاعد مجلس النواب، وكانت نتائج تجميع الحصر العددى للجان:

علاء حمدى قريطم: 38 ألفًا و54 صوتًا.

على مهنا مسعود: 28 ألفًا و61 صوتًا.

وتظل تلك النتيجة غير نهائية حيث أنها لا تشمل أصوات المصريين في الخارج وأن الهيئة الوطنية للانتخابات هي صاحبة الحق في إعلان النتيجة النهائية بعد إضافة أصوات المصريين في الخارج إلى إجمالى نتائج الحصرى العددى للأصوات في اللجان الانتخابية.