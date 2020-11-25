شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات نتائج انتخابات مجلس النواب بالبحيرة.. حصر أصوات دائرة أبوحمص وإدكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات فى الدائرة التاسعة، دائرة أبوحمص وإدكو، فى محافظة البحيرة، نتائج الحصر العددى لتجميع أصوات اللجان الفرعية فى الانتخابات بدائرة أبوحمص وإدكو، وذلك فى انتخابات مجلس النواب، وتعتبر الهيئة الوطنية للانتخابات هى صاحبة الحق فى إعلان النتيجة النهائية بعد إضافة أصوات المصريين فى الخارج إلى نتائج الحصرى العددى لأصوات اللجان الانتخابية.

بلغ عدد الناخبين اللذين أدلوا بأصواتهم فى اللجان الفرعية 97 ألفًا و904 ناخباً وناخبة، والأصوات الصحيحة 93 ألفًا و224 صوتًا، بينما كانت الأصوات الباطلة 4 آلاف و280 صوتًا.

يتنافس فى الدائرة 4 مرشحين على مقعدين من مقاعد مجلس النواب، وكانت نتائج تجميع الحصر العددى للجان:

أحمد عبده عرجاوى: 61 ألفًا و419 صوتًا.

أسامة أنور المصرى: 49 ألفًا و371 صوتًا.

على محمد أبو نعمة: 44 ألف و109 صوتًا.

حسن عبد المولى زكى: 31 ألفًا و549 صوتًا.

وتظل تلك الأرقام غير نهائية حيث أنها لا تشمل أصوات المصريين فى الخارج وأن الهيئة الوطنية للانتخابات هى صاحبة الحق فى إعلان النتيجة النهائية بعد إضافة أصوات المصريين فى الخارج إلى إجمالى نتائج الحصرى العددى للأصوات في اللجان الانتخابية.