شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات نتائج انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة.. حصر أصوات دائرة الدلنجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات فى الدائرة السادسة، دائرة الدلنجات فى محافظة البحيرة، نتائج الحصر العددى لتجميع أصوات اللجان الفرعية فى الانتخابات بدائرة الدلنجات، وذلك فى انتخابات مجلس النواب، وتعتبر الهيئة الوطنية للانتخابات هى صاحبة الحق فى إعلان النتيجة النهائية بعد إضافة أصوات المصريين فى الخارج إلى نتائج الحصرى العددى لأصوات اللجان الانتخابية.

بلغ عدد الناخبين اللذين أدلوا بأصواتهم فى اللجان الفرعية 101 ألفًا و826 ناخباً وناخبة، والأصوات الصحيحة 99 ألفًا و847 صوتًا، بينما كانت الأصوات الباطلة ألفًا و979 صوتًا.

يتنافس فى الدائرة 2 مرشحين على مقعد وحيد من مقاعد مجلس النواب، وكانت نتائج تجميع الحصر العددى للجان:

أشرف سيف النصر المقرحى: 51 ألفًا و527 صوتًا.

محمد محمود عمارة: 48 ألفًا و320 صوتًا.

وتظل تلك النتيجة غير نهائية حيث أنها لا تشمل أصوات المصريين فى الخارج وأن الهيئة الوطنية للانتخابات هى صاحبة الحق فى إعلان النتيجة النهائية بعد إضافة أصوات المصريين فى الخارج إلى إجمالى نتائج الحصرى العددى للأصوات في اللجان الانتخابية.