شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات نتائج انتخابات مجلس النواب بالبحيرة.. حصر أصوات لجان دائرة كوم حمادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات فى الدائرة التاسعة، دائرة كوم حمادة، فى محافظة البحيرة، نتائج الحصر العددى لتجميع أصوات اللجان الفرعية فى الانتخابات بدائرة كوم حمادة، وذلك فى انتخابات مجلس النواب، وتعتبر الهيئة الوطنية للانتخابات هى صاحبة الحق فى إعلان النتيجة النهائية بعد إضافة أصوات المصريين فى الخارج إلى نتائج الحصرى العددى لأصوات اللجان الانتخابية.

بلغ عدد الناخبين اللذين أدلوا بأصواتهم فى اللجان الفرعية 107 ألفًا و394 ناخباً وناخبة، والأصوات الصحيحة 104 ألفًا و714 صوتًا، بينما كانت الأصوات الباطلة 4 آلاف و680 صوتًا.

يتنافس فى الدائرة 4 مرشحين على مقعدين في مجلس النواب كانت نتائج تجميع الحصر العددى للجان:

أحمد حلمي الشيشيني: 95 ألفًا و464 صوتًا.

طلبة أحمد ثابت النحال: 55 ألفًا و10 أصوات.

عاصم عبد العزيز مرشد: 51 ألف و630 صوتًا.

محمد سمير بلتاجي: 43 ألفًا و324 صوتًا.

وتظل تلك النتيجة غير نهائية حيث أنها لا تشمل أصوات المصريين فى الخارج وأن الهيئة الوطنية للانتخابات هى صاحبة الحق فى إعلان النتيجة النهائية بعد إضافة أصوات المصريين فى الخارج إلى إجمالى نتائج الحصرى العددى للأصوات في اللجان الانتخابية.