شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ فى غرف عمليات المرور بسبب تقلبات الطقس على الطرق السريعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهزت غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، تحسبا لتقلبات الطقس أو سقوط أى أمطار أو ظهور رياح استعدادا لتلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار حالة الطقس وهطول أمطار رعدية.
وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء علاء متولى، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور و الميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق
كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال
وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق او حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000
قالت الارصاد الجوية، إن أمطار متوسطة ستشهدها القاهرة الكبرى غزيرة ورعدية بالسواحل الشمالية، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الأربعاء، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة أحيانا، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحياناـ كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد .
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