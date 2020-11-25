النوه تضرب الإسكندرية.. و"مياه الشرب" تسحب تجمعات المياه من الشوارع..فيديو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، لموجة من الطقس السيئ وانخفاض في درجة الحرارة، وشهدت شوارع وميادين المحافظة سقوط أمطار غزيرة، وأغرقت مياه الأمطار الغزيرة بعض الشوارع.

وفى هذا الإطار، تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أعمال سحب تجمعات المياه بشارع جمال عبد الناصر وملك حفنى ومصطفى كامل والكورنيش وعدد من الشوارع الرئيسية بمحافظة الإسكندرية.