- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن النوه تضرب الإسكندرية.. و"مياه الشرب" تسحب تجمعات المياه من الشوارع..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، لموجة من الطقس السيئ وانخفاض في درجة الحرارة، وشهدت شوارع وميادين المحافظة سقوط أمطار غزيرة، وأغرقت مياه الأمطار الغزيرة بعض الشوارع.
وفى هذا الإطار، تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أعمال سحب تجمعات المياه بشارع جمال عبد الناصر وملك حفنى ومصطفى كامل والكورنيش وعدد من الشوارع الرئيسية بمحافظة الإسكندرية.
رافق رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية.
جاء ذلك أثناء تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمحطة رفع الصرف الصحى 3 بالمنتزه.
كانت هذه تفاصيل خبر النوه تضرب الإسكندرية.. و"مياه الشرب" تسحب تجمعات المياه من الشوارع..فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.