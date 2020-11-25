شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تواجه الخدمات البيطرية أمراض الماشية فى فصل الشتاء؟.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” عددا من الإجراءات التى تتخذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الماشية من الأمراض الوبائية، خاصة مرض الحمى القلاعية، والتسمم الدموى، وجدرى الاغنام، و طاعون المجترات الصغيرة، وتخصيص خطا ساخنا لتلقى شكاوى المربين، وتقوم مديريات الطب البيطرى بالمحافظات المختلفة برفع الوعى لدى المربين وأصحاب المزارع عن أهم الامراض ومدى خطورتها على الثروة الحيوانية.

ومن بين الإجراءات التى تتخذها الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية فى كل موسم.. هى كالآتى:

- توفير التحصينات اللازمة بكميات تتناسب مع تعداد الثروة الحيوانية مع مستلزمات التحصين من أدوات الأمان الحيوى "سرنجات – سنون – بالطو - أدوات ذات الاستخدام الواحد قفازات، وغطاء رأس، و غطاء حذاء.

- التحصين ضد الأمراض من خلال الحملات القومية قبل دخول المرض مثل حملة الحمى القلاعية والوادى المتصدع واستهداف 90% من الحيوانات المعرضة للإصابة.

- التحصين بلقاح النيموباك للحيوانات الصغيرة حتى عمر 18 شهرا.

- تلقى الشكاوى من المواطنين وتلبية طلبات التحصين للمربين عن طريق الخط الساخن 19561 من خلال إرسال لجنة من أطباء الإدارة المركزية للطب الوقائى لمعاينة الشكوى أو توجيه المديريات باتخاذ اللازم.

- تنبه الإدارة المركزية للطب الوقائى على مديريات الطب البيطرى بالمحافظات المختلفة برفع الوعى لدى المربين وأصحاب المزارع عن أهم الأمراض ومدى خطورتها، والتى تنتقل خلال موسم الشتاء، ومن أهمها "مرض الحمى القلاعية ومرض التسمم الدموى ومرض جدرى الأغنام ومرض طاعون المجترات الصغيرة.

- تخاطب المديريات المحليات بالرش المستمر للبرك والمستنقعات وإزالة القمامة وأماكن تكاثر الناموس الناقل لبعض الأمراض.

- التنبيه بالإبلاغ الفورى عن أى حالة اشتباه بالأمراض الواجب الإبلاغ عنها سالفة الذكر وإجراء التحصين الحلقى فى دائرة قطرها 10 كم والاستقصاء الوبائى لمعرفة مدى انتشار المرض.

- السيطرة على حركة الحيوانات والتوصية بغلق أسواق الحيوانات الحية الموجودة بنطاق بؤرة الاصابة بالأمراض الوبائى.

- تعتمد الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، فى كل موسم فى ظل التغيرات المناخية، خطة الهيئة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى، بحزمة إجراءات وقائية لحماية الثروة الحيوانية.