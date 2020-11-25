شكرا لقرائتكم خبر عن الأقباط يبدأون اليوم صيام الميلاد لمدة 43 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الأقباط الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، صوم الميلاد المجيد، وعلى مدار 43 يومًا، ليحتفلوا بعدها بعيد الميلاد المجيد 7 يناير، والذى يقابل فى الشهور القبطية 29 كيهك.

وتختلف الكنائس المصرية فى مواعيد بدء صوم الميلاد، ومن ثم مواعيد الاحتفال به، فتتبع كنيسة الروم الأرثوذكس، التقويم الغربى، وقد بدأت الصيام يوم 15 نوفمبر الجارى.

ومن المقرر أن يبدأ الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم 25 ديسمبر، بعد صيام قرابة 40 يوما، فيما تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر بعيد الميلاد بنفس التقويم الغربي الموافق 25 ديسمبر، بعد صيام 15 يوما يبدأ في 9 ديسمبر، فيما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفق التقويم القبطى يوم 29 كيهك الموافق لـ7 يناير المقبل، بعد صيام 43 يوما يبدأ فى 25 نوفمبر الجارى.