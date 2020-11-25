شكرا لقرائتكم خبر عن عميد "فنون حلوان" يؤكد عدم تخفيف مقررات الدراسة بالكلية لإعداد خريج يمتلك المهارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، إن الكلية لم تحدث أى تخفيف فى المناهج والمقررات الدراسية على مستوى طلاب الفرق المختلفة، ولكن جرى استخدام طرق خاصة حديثة بالتدريس تمزج بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد.

وأضاف الدكتور أحمد هنو، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن تخفيف المناهج يحمل ضررا كبيرا على كافة الأصعدة، يبدأ بالطالب وحتى المجتمع نفسه، خاصة أنه على سبيل المثال قسم عمارة بالكلية لابد وأن يكون الخريج على إلمام كامل بكافة العلوم الهندسية والمهارات والأمور المعرفية حتى يكون خريجا قادرا على خدمة الوطن.

وتابع عميد كلية الفنون بجامعة حلوان، أن جرى تحديث طرق التدريس لضمان تزويد الطالب بمعرفته بالمادة الدراسية من خلال إشراكه فى حضور ورش خارج الكلية، وذلك لإعداد خريج قادر على المنافسة فى سوق العمل.

واستطرد الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن الكلية تطبق كافة الإجراءات الاحترازية خلال امتحانات الميد تيرم بداية من المواقف الحرارية بمدخل الكلية، والتأكيد على ارتداء الطلاب الكمامة الطبية لمنع عدوى كورونا.