شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح هدف التغيير فى الثانوى العام..وتؤكد:تدريب أولى ثانوى على التابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدراسة فى الصف الأول الثانوى للطلاب على التابلت تسير بشكل منتظم والطلاب يتدربوا بشكل مستمر، مشيرة أن الطلاب لديهم ثقافة فى التعامل مع منصة التعلم على بنك المعرفة من خلال التابلت.

وقالت مصادر مسئولة: تعتمد فلسفة التغيير فى الثانوية الجديدة على الانتقال بالطالب من سياسة الحفظ والتلقين إلى الفهم والمعرفة وإكسابه مهارات تساعده على بناء شخصيته والتعايش مع الآخرين، موضحة أن التابلت ليس هدفًا فى حد ذاته بل وسيلة هدفها تمكين الطالب من الوصول إلى أكبر عدد من مصادر المعرفة سواء على بنك المعرفة أو السيرفرات نفسها التى يتم توفير فيديوهات تفاعلية وكتب خارجية ومصادر معرفة متعددة عليها، ومن ثم يستطيع الطالب أن يبحث عن المعلومة وينتقل من مرحلة متلقى للمعلومة إلى مشارك فى عملية التعلم داخل الفصل.

وأوضحت المصادر، أن الطلاب جميعهم تسلموا أجهزة التابلت عدا بعض الأعداد القليلة جار تسليمهم الأجهزة وسيؤدى الطلاب الامتحانات إلكترونيا على التابلت خلال الفصل الدراسى الأول والثانى، مشيرة إلى أن الأسئلة هدفها قياس الفهم ونواتج التعلم لدى الطلاب وليس الحفظ، مشددة على أن الدروس الخصوصية لن تفيد فى التقييم الجديد فى الثانوية العامة.