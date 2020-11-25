شكرا لقرائتكم خبر عن درجة الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء ، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة أحيانا، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية ، لطيف على السواحل الشرقية ، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية ، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى ، متوسطة إلى غزيرة تكوم رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية ، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الإسكندرية والسلوم ورشيد وبلطيم ورشيد وبورسعيد والعريش ورفح ، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد الفيوم وبنى سويف والمنيا

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 22

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 17 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى "العريش" شمال سيناء الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الغردقة بجنوب سيناء الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة فى شرم الشيخ بجنوب سيناء الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة فى دمنهور بالبحيرة الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الزقازيق بالشرقية الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى المنصورة بالدقهلية الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى طنطا بالغربية الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شبين الكوم بالمنوفية الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بلطيم بكفر الشيخ الصغرى 15 والعظمى 22