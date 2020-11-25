أخبار × 24 ساعة.. السيسى: عمل رائع من أجهزة الدولة بملف كورونا.. والوعى هو اللقاح الحقيقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. السيسي: عمل رائع من أجهزة الدولة بملف كورونا.. والوعى هو اللقاح الحقيقى.. فيديو السيسى: تعاملنا مع أزمة كورونا منذ البداية بشكل متوازن.. فيديو السيسى يوجه كلمة إلى الشعب المصري بشأن مواجهة فيروس كورونا.. فيديو السيسي يطلع على تفاصيل الوضع الراهن لانتشار كورونا على مستوى الجمهورية.. فيديو مدبولى يتابع مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتطوير نظام العمل بالموانئ الأرصاد: طقس الغد بارد ليلا وأمطار متوقعة على معظم الأنحاء وزيرة الصحة تؤكد استعداد الدولة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا رئيس الوزراء: تكليفات من الرئيس بالعمل على زيادة فصول الحضانات السيسي يوجه بالبدء الفورى فى إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما بمصر قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنفذ تدريبا عمليا لمجابـهة الأزمات والكوارث دعم شهرى 2000 جنيه من التضامن لسيدة داء الفيل وترميم منزلها وتأثيثه الحكومة تنفى تخفيض الدعم على البطاقات التموينية بدءاً من ديسمبر المقبل 52 ألف مواطن سجلوا بياناتهم على موقع الصندوق لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى الحكومة تنفى تعليق الدراسة أو المؤتمرات بداية من 28 نوفمبر الجارى

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