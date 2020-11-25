شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: مصلحة الوطن تعلو أي أزمات.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تقوم بعمل برامج شبابية كبيرة ومنذ سنوات ولكن حجم التأثير من خلال كرة القدم والروابط والجماهير كبير جدا

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم حل 4 أزمات كبيرة خلال وجوده في الوزارة .

وأضاف صبحي أنه توجه إلى الكابتن محمود الخطيب لحل أزمة مباراة الأهلي والزمالك وتم مقابلته مع أعضاء مجلس الإدارة وحل المشكلة.

ولفت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أن مصلحة الوطن تعلو أي أزمات وليس لنا هدف آخر غير الوطن