شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قتلها لاسترجاع «الشبكة».. نيابة المنيا تطلب فحص الكاميرات الخاصة بمنطقة «شلبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت اليوم الثلاثاء نيابة جنوب المنيا الكلية، في قضية الشاب المتهم بقتل خطيبته طالبة التمريض، التي اختفت وتم العثور على جثتها على حافة ترعة، فحص الكاميرات الخاصة بشارع التحرير بمنطقة شلبي، للتأكد من صحة اختفاء الفتاه عقب توجهها إلى معهد التمريض لتلقي تعليمها، وعدم عودتها لمنزلها مجددا.

قال مصدر قانونى إن نيابة جنوب المنيا الكلية قررت حبس «عمران-ن-م» 37 عاما «شرطي»، مقيم بقرية زهرة التابعة لمركز المنيا، بعد اعترافه بقتل خطيبته المجنى عليه «رحمة محمد رضا» 20 عاما، طالبة بمعهد التمريض، وتنفيذ جريمته بمفرده يوم 10 نوفمبر الجاري.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهم خطيب المجنى عليها بعد الانتهاء من تحرياتها التي ترأسها العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية، والذى شكل فريق بحث جنائي على أعلي مستوي أمني تحت إشراف العقيد حسن عبدالغفار مفتش مباحث المنطقة المركزية، وقيادة المقدم محمد منير رئيس مباحث مركز المنيا.

وكانت تحريات المباحث الأولية، أشارت إلى أن الجاني استدرج خطيبته واستقلا دراجة بخارية لمكان الواقعة وقام بإغراقها بترعة الإبراهيمية، وبضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لرغبته في فسخ الخطبة، وكى يتمكن من استرداد المصوغات الذهبية المقدمة إليها «الشبكة» من أهليتها، وأحُيل المتهم للنيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.