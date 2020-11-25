شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر الدائم بجنيف بالمؤتمر الوزارى: ندعم شعب وحكومة أفغانستان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عُقد على مدار يومى 23 و24 الجارى فى جنيف، مؤتمر وزارى حول أفغانستان تحت شعار "السلام والرفاهية والاعتماد على الذات"، وذلك بهدف حشد الدعم الدولى لأفغانستان على المستوى السياسى، وتوفير المساعدات الإنسانية والتنموية من أجل دفع جهود التنمية المستدامة وبناء مؤسسات الدولة وبناء السلام فى أفغانستان، وقد نظم المؤتمر كل من الأمم المتحدة وحكومة أفغانستان وحكومة فنلندا (باعتبارها إحدى أكبر الدول المانحة).





ووفقا للصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على فيسبوك، ألقى السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف بياناً أمام المؤتمر، أكد فيه تضامن مصر مع شعب وحكومة أفغانستان فى سعيهما نحو بناء مؤسسات الدولة وتحقيق السلام والاستقرار، وأكد متابعة مصر لتطورات عملية السلام والحوار الوطنى الأفغانى، مبرزاً ضرورة التوصل لاتفاق شامل يضمن مشاركة كافة الأطراف ويحافظ على مكتسبات الشعب الأفغانى، لاسيما فى مجالى حقوق الإنسان وحقوق المرأة.





واستعرض السفير علاء يوسف، أوجه التعاون والمساعدات التى تقدمها مصر لأفغانستان والتى تتركز فى ثلاثة محاور رئيسية، أولها؛ التعاون فى مجال مكافحة الفكر المتطرف والإرهابى، من خلال الدور الذى يقوم به المعهد التابع للأزهر الشريف فى كابول فى نشر تعاليم الدين الإسلامى الحنيف وقيم التسامح والتعايش، وتوفير المنح الدراسية للطلبة من أفغانستان، وإرسال المبعوثين الذين يعملون على نبذ الفكر المتطرف، فى حين يتمثل المحور الثانى فى قيام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالعمل على بناء القدرات الأمنية والقضائية فى مجالات متعددة على رأسها مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وغسيل الأموال والاتجار فى البشر وحماية الحدود والمنافذ. وأخيراً يمتد المحور الثالث للتعاون المصرى-الأفغانى إلى دعم القطاعات المدنية الأخرى والاستثمار فى مشروعات البنية التحتية وخاصة قطاع الطاقة المتجددة.





وطالب السفير علاء يوسف بضرورة تضافر جهود المجتمع الدولى لمساعدة أفغانستان فى القضاء على الإرهاب ومنع المنظمات الإرهابية من استخدام أراضيها كملاذ آمن، مطالباً كافة الأطراف الاقليمية والدولية ببذل ما فى وسعها من جهود لحث أطراف الحوار الوطنى الأفغانى على عدم تفويت هذه الفرصة التاريخية للوصول لحل سلمى.



