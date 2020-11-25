شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علم انتشار الأوبئة يؤكد تجاوز فاعلية لقاح كورونا 80% فى مواجهة المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إسلام عنان استاذ علم اقتصاديات الدواء وانتشار الأوبئة، أن بعض اللقاحات كورونا تتطلب الحصول على جرعتين والبعض الآخر يكتفى بجرعة واحدة فقط.

وأكد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم " المذاع على فضائية DMC، مع الإعلامية سارة حازم، أن فاعلية لقاح كورونا تتجاوز فعاليته 80 % فى مواجهة المرض، مؤكدا أن جميع المعلومات المتاحة بشأن لقاحات كورونا مجرد بيانات صحفية ولم نحصل على أى إحصائيات موثقة.

وفى سياق متصل، قال، إن الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد بدأت فى شهر نوفمبر وستنتهى فى أبريل من عام 2021.

وأضاف، أن الفيروسات بصفة عامة تأتى على هيئة موجات، منوهًا إلى أن عائلة "كورونا" أتت فى موجات، ولكن الموجات اللاحقة تأتى فى صورة أضعف من التى تسبقها.

وتابع، أن الموجات التى أتت العام الماضى كانت ضعيفة جدًا، مشيرًا إلى أن كوفيد2 لم يسير على نفس النهج من الفيروسات، وبالتالى فإن الموجة الثانية أتت بنفس قوة وشدة الموجة الأولى.

وأشار "عنان" إلى أن "جونس هوب" توقع أن تستمر الموجة الثانية من فيروس كورونا حتى عام 2025، مؤكدًا أن الموجة يمكن أن تستمر فى ظل عدم وجود لقاح أو علاج، أو إذا لم يحدث أى تحور للفيروس للأضعف، أو إذا لم يلتزم المواطنون بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وأوضح أن الموجة الثالثة إذا بدأت فى فصل الخريف عام 2021، فإنه يجب وقتها أن يكون تم اكتشاف لقاح مضاد لفيروس كورونا قبلها، قائلًا: "هذا ما نسعى إليه فى الوقت الحالي"، ومحاولة توفير اللقاح فى الربع الأول من عام 2021، ويتم توزيعه على مستوى العالم.

وأكد أن الموجة الثانية ستمر ولكن بدون اللقاح الذى تم الإعلان عنه بالفعل، مشيرًا إلى أن حالات الإصابة فى الموجة الثانية ستكون أكبر من الموجة الأولى، والأصعب هو الحالات التى تستدعى العنايات المركزة والمستشفيات، والحالات التى تنتهى إصابتها بالوفاة.

وأوضح أن معيار قوة أى منظومة صحية هو محاولة تقليل نسبة الوفيات فى الموجة الثانية من الفيروس، معقبًا: "نسعى لرصد الحالات بسرعة ومعالجتها، حتى لا تلجأ إلى دخول العناية المركزة أو تنتهى بالوفاة"، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.