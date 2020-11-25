شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تعليق الدراسة بـ6 محافظات غدا فقط والخميس لم يحدد موقفه بعد والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، ببرنامج حضرة المواطن، والذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر فضائية الحدث اليوم، أن محافظى الـ6 محافظات بناء عن البيانات الصادرة تم اتخاذ القرار بتعليق الدراسة وتعطيلها بتلك المحافظات، حتى يستطيع المسئولين بالمحافظات من إجراء عملية المناورة الخاصة بالأمطار وإعادة التمركز من جديد.
وأشار الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أن تعليق الدراسة غدا الأربعاء فقط، أما يوم الخميس فسيكون تقدير الموقف فيه من تعليق الدراسة أو لا سيصدر غدا العصر، وفقا للتقارير الصادرة من خلال تلك المحافظة فى ضوء مجريات الأمور.
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