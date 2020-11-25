شكرا لقرائتكم خبر عن العضو المنتدب لخدمات نقل الدم الأسبق: إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما بمصر أمن قومى والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت الدكتورة هالة عدلي حسين، خلال لقائها عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن المشروع مقدم للرئيس السيسي من قبل المصل واللقاح، ولدينا مصنعا لتصنيع مشتقات الدم.
وأوضحت أن الشركة المنتجة لمشتقات البلازما هي إحدى الشركات الأوروبية، وتستغرق من عامين لـ3 أعوام حتى تحصل على الشهادة المعتمدة، مشيرة إلى أن صناعة البلازما يعد نقلة اقتصادية وطبية وصحية ودوائية لمصر في العصر الحديث لم تحدث في التاريخ.
يذكر أن الحكومة وافقت على مشروع قانون ينظم عمليات نقل الدم وتجميع البلازما لتصنيع المشتقات.
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