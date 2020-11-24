شكرا لقرائتكم خبر عن «عمليات الأقصر»: بدء فرز الأصوات بلحان انتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، إغلاق اللجان الانتخابية البالغ عددها 283 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وبدء أعمال فرز الأصوات، وذلك عقب انتهاء الموعد المحدد للتصويت في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب التي أجريت على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر 2020.

وأكدت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية، انتظام أعمال العملية الانتخابية على مدار اليومين وانتظام استقبال الناخبين بيسر وسلاسة دون أي عقبات، مع الالتزام الكامل بتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، وأنه لم يتم تلقي أية شكاوى سواء بغرفة العمليات الرئيسة أو الغرف الفرعية المرتبطة بها على مدار يومي العملية الانتخابية.

يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 836759 ناخباً، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 170 مركزاً انتخابياً، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 283 لجنة فرعية، حيث أجريت جولة الإعادة في الإنتخابات بالنظام الفردي بالمحافظة، بين 6 مرشحين، تنافسوا على 3 مقاعد في 3 دوائر إنتخابية بالمحافظة، حيث سيفوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة في كل دائرة.