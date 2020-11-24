شكرا لقرائتكم خبر عن «عمليات الأقصر»: بدء فرز الأصوات بلحان انتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، إغلاق اللجان الانتخابية البالغ عددها 283 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وبدء أعمال فرز الأصوات، وذلك عقب انتهاء الموعد المحدد للتصويت في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب التي أجريت على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر 2020.
وأكدت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية، انتظام أعمال العملية الانتخابية على مدار اليومين وانتظام استقبال الناخبين بيسر وسلاسة دون أي عقبات، مع الالتزام الكامل بتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، وأنه لم يتم تلقي أية شكاوى سواء بغرفة العمليات الرئيسة أو الغرف الفرعية المرتبطة بها على مدار يومي العملية الانتخابية.
يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 836759 ناخباً، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 170 مركزاً انتخابياً، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 283 لجنة فرعية، حيث أجريت جولة الإعادة في الإنتخابات بالنظام الفردي بالمحافظة، بين 6 مرشحين، تنافسوا على 3 مقاعد في 3 دوائر إنتخابية بالمحافظة، حيث سيفوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة في كل دائرة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
113,381
-
تعافي
101,981
-
وفيات
6,560
كانت هذه تفاصيل خبر «عمليات الأقصر»: بدء فرز الأصوات بلحان انتخابات النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.