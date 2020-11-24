شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة: انتشار كورونا في الموجة الثانية سيكون أعلى من الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي وجهها للشعب المصري اليوم جاءت عقب اجتماع اليوم ومع زيادة الإصابات في موجة فيروس كوورونا الثانية.

وتابع في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، أن الاجتماع كان مخصصًا لمراجعة الموقف من بداية انتشار الجائحة، مضيفًا أنه شيء طبيعي مع دخول فصل الشتاء يكون هناك نزلات برد وأمراض فصل الشتاء أكثر حتى بدون كورونا، وقبل الجائحة كانت أعلى إصابات بالانفلونزا في شهري ديسمبر ويناير وبالتالي يتعاظم الأمر الآن.

وكشف راضي أن اجتماع الرئيس استعرض نهج تعامل الحكومة مع أزمة كورونا منذ بداية الجائحة والذي اتسم بالتوازن بين صحة الإنسان من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية الشخصية مع استمرار الحياة اليومية بشكل حذر بما يحقق دوران عجلة الاقتصاد مع الحفاظ على صحة المصريين.

وأضاف أنه أثناء عرض اجتماع اليوم اتضح ارتفاع إصابات العالم من فيروس كورونا خاصة مع اقتراب شهر ديسمبر، وهو ما يؤكد أن الموجة الثانية ستكون مختلفة عن الأولى حيث اختلفت الأعراض مع انتشار أوسع للمرض.

يذكر أن برنامج «كلمة أخيرة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة «ON».