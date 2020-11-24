شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: لن أسمح بأى ضغوط للتأثيرعلى القرارات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن يجب إعطاء الآخرين فرصة لتعديل سلوكهم، مردفا «نتحمل الهجوم من البعض من أجل الوطن».
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أي نقد سلبي يجب مناقشته وتعديله، الإعلام مرآة مجتمعية للعمل المؤسسي.
وأضاف، لن أسمح بأي ضغوط للتأثير على أي قرار ولكن لن نصطدم، متابعا: «قد ألجأ للإجراءات القانونية للرد على أي تجاوزات مسيئة».
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