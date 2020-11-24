شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: مبادرة لا للتعصب أحدثت صدى كبيرًا في المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، مبادرة لا للتعصب كان لها صدى كبيرا في المجتمع والتي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن كان هناك تلاقيا في الأفكار مع وزير الشباب منذ طرح مبادرة لا للتعصب. وكشف أن تلك المبادرة نجحت بشكل كبير خاصة أن مجال الرياضة مهم للغاية فكل الشعب المصري يهتم بالرياضة وبالأخص كرة القدم.

وتابع كرم جبر أنه وجد روحا إيجابية وحماسا كبيرا فور طرح مبادرة لا للتعصب، موضحا أنه كانت هناك مبادرات مماثلة سابقة لكنها تعثرت بعد دخولها إلى الدولة العميقة «دخلت الدرج».