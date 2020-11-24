شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: أين حقوق الإنسان مما تفعله الشرطة الفرنسية بحق المهاجرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشرطة الفرنسية تفكك بالقوة مخيمات المهاجرين غير الشرعيين بباريس. وتساءل خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أين حقوق الإنسان لهؤلاء الذين لا يملكون منزلا رغم انخفاض درجات الحرارة. وأردف موسى: «ابحثوا لهم عن مساكن، الأسمرات مثلًا زي اللي عندنا». الوضع في مصر

اصابات 113,381

تعافي 101,981

وفيات 6,560

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