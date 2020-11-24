شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: إبادة جماعية في تيجراي.. مدافع رئيس وزراء إثيوبيا تحاصر الإقليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قوات تيجراي أعلنت تدمير الفرقة 21 من الجيش الإثيوبي.

وتابع خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي قام بوضع مدافع على بعد عدة كيلومترات من تيجراي، وأنه في حالة عدم استسلام تيجراي سوف يضرب بنيران المدفعية وحينها لن تفرق بين مدني وعسكري.

وكشف موسى أن آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي يريد تنفيذ عملية إبادة في تيجراي.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن قوات تيجراي قامت بتدمير الفرقة 21 في الجيش الإثيوبي بالكامل وتمسكت بعدم التخلي عن أرضهم والدفاع عنها لآخر رجل فيهم.