شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل محافظ الشرقية مع «طفلة التوك توك»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تفاصيل الفتاة التي تقود توكتوك بفاقوس، مشيرًا إلى أنه تم البحث عنها وفحص حالتها الاجتماعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن والد الفتاة تبين أنه مريض ولديها 5 أشقاء، وتعمل على التوكتوك لتوفير دخل للأسرة.

وأضاف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم سؤال الفتاة عما تحتاجه حتى لا تلجأ لقيادة التوكتوك مرة أخرى وتنتبه لدراستها، مشيرًا إلى أنها طلبت كشك.

وأردف، أنه تم توفير كشك لها حسب رغبتها وإصدار ترخيص مؤقت له حتى يكون وضعه قانوني وسوف يتم توفير البضاعة له بمبلغ معقول.

وعن حالة الطقس المتقلب التي تشهدها مصر، أكد أن الطقس جيد ومستقر في الشرقية ولا توجد مشكلة والمحافظة جاهزة للتعامل مع أي وضع للأمطار.

وفيما يتعلق بمخالفات البناء، أشار إلى أنه تقدم 196 ألف مواطن بطلب للتصالح في مخالفات البناء وهذا يمثل 89% من حجم المخالفات.