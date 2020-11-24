شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكشف ملامح «الثانوية الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ملامح امتحانات الثانوية العامة بنظام التقييم المعدل، والتى تطبق للمرة الأولى إلكترونية عبر أجهزة الحاسب اللوحى «التابلت» بالعام الدراسى الحالى 2020/2021.

وأكد، فى تصريحات، أمس، أن امتحانات الثانوية العامة ستتم بنظام الكتاب المفتوح «open book»، ويستطيع الطالب دخول الامتحان بأى نسخة من الكتب المدرسية، سواء نسخة قديمة أو مطبوعة من موقع الوزارة، أو بخاصية pdf، نظرا لتوقف الوزارة عن طبع الكتب الدراسية للمرحلة الثانوية واستبدالها بالكتب الإلكترونية والتفاعلية على موقع الوزارة والتابلت وبنك المعرفة.

وأضاف شوقى أن تصحيح الامتحانات سيتم بشكل إلكترونى وعدم تدخل للعنصر البشرى، لتجنب وقوع أخطاء، موضحا أن الامتحانات ستعتمد على قياس وفهم مخرجات التعلم وستركز الأسئلة على الاختيار من متعدد.

وأضاف أن الوزارة ستتيح للطالب أكثر من فرصة لأداء الامتحان وتحسين درجته مع احتساب الدرجة الأعلى لصالح الطالب، مشيرا إلى أنه سوف يكون هناك أسئلة على القصة فى الثانوية العامة، ولكن ليست بحاجة إلى استخدام القلم أو تصحيح بشرى.

وأكد الوزير أن دفعة الثانوية العامة الحالية لديها العديد من مصادر التعلم المتنوعة، على رأسها بنك المعرفة ومنصة الدروس الإلكترونية ومنصة البث المباشر والقنوات التعليمية ومنصة الكتب الإلكترونية وبوابة الدروس التفاعلية، ما يساعد الطلاب على الفهم والمعرفة، فضلا عن توفير نماذج امتحانات وبنوك أسئلة تم وضعها من قبل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

وتابع أن الوزارة تلتزم بالتنسيق التام مع وزارة الصحة ومع مستشار الرئيس ولجنة إدارة الأزمات، برئاسة الوزراء، لحماية الطلاب والمعلمين والإداريين من مستجدات فيروس كورونا، وأن الوضع الحالى لا يقود لاتخاذ قرار بإغلاق المدارس، وستكتفى الوزارة بالضوابط التى تم إعلانها بداية العام الدراسى، للتعامل مع الفصول التى تظهر بها حالات كورونا.

وشدد شوقى على استكمال المنهج والدراسة داخل المدارس، وأنه لن ينجح طالب بدون امتحان، ولن ينتقل للصف الأعلى بدون تقييم، مؤكدا أن الوزارة مصممة على استكمال المحتوى التعليمى والتقييم لكل الطلاب مهما كانت الظروف.

وفى سياق متصل، أعلنت الوزارة ضوابط وشروط الترشح للعمل كرؤساء للجان السير والمراقبين الأوائل بامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى 2020/2021.

وأوضحت أنه يشترط فى المتقدمين لأعمال لجان امتحانات الدبلومات الفنية ألا يكونوا قد تعرضوا للحرمان من أعمال الامتحانات، أو الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية فى جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة، وأن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم، وألا يكون المتقدم لديه مانع يحول دون الاشتراك فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، وألا يكون محالا إلى المعاش قبل انتهاء الدور الأول، وألا يكون مرشحا للعمل فى مركز توزيع الأسئلة، ويراعى أن تكون ترشيحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من بين الفئات التالية: (موجه عام – موجه أول – موجه – مدير إدارة – مدير مرحلة – مدير مدرسة – كبير معلمين – معلم خبير – معلم أول أ – رئيس قسم – وكيل قسم).

وبالنسبة لموانع القرابة، أوضحت أنه يجب ألا يكون بينه وبين أحد المتقدمين لأداء الامتحان مانع قرابة حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية وحتى الدرجة الرابعة بالنسبة للجنة التى يعمل أو يندب أو يكلف بالعمل بها، ويقوم جميع المرشحين بتحرير إقرار استمارة الموانع، وتراجع البيانات والأختام بالإدارة والمديرية مع صحيفة الأحوال، ثم تقوم المديرية بإيفاد مندوب من طرف المديرية بهذه الموانع وصحيفة الأحوال مجمعة على مستوى المديرية التعليمية لكل نوعية من نوعيات التعليم الفنى إلى اللجنة المركزى للتعليم الفنى بالوزارة، وتتم الترشيحات لكل من تنطبق عليه هذه الشروط وتسجل الأسماء بالأقدمية المطلقة طبقا للوظيفة الحالية.

ولفتت إلى أنه سيتم تحويل كل من تنطبق عليه الشروط، ولم يتقدم باستمارة الموانع بدون أسباب إلى الشؤون القانونية، وعلى مدير المدرسة أو المسؤول عن شؤون العاملين إرسال بيانات جميع العاملين بالمدرسة، والتى تنطبق عليهم الشروط، وإلا سيتم تحويل مدير المدرسة ومسؤول شؤون العاملين إلى الشؤون القانونية، كما أنه لا يعتد بإقرار الموانع غير المعتمد بخاتم شعار الجمهورية من المديرية أو الإدارة التعليمية أو المخالف لإقرار هذا العام، وكذلك صحيفة الأحوال.