شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة السادة الأشراف تُطلق حملة للتعريف بمساجد آل بيت النبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة السادة الأشراف، إطلاق حملة تعريفية بمساجد آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصاحبه وسلم، ضمن حملة «نبي الرحمة»، والتعريف بتاريخ مساجد آل البيت في مصر وقيمتها الكبري.

وأكد السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، أن مصر من أكبر بقاع الأرض التي استقر بها عدد كبير من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتنال حب وشغف الكثير من شتى بقاع الأرض.

وأشار نقيب السادة الأشراف، إلى أن لمساجد آل البيت منزلة خاصة في نفوس الكثيرين الذين يأتون إليها من كل مكان، وفي كل مناسبة، ليؤكدوا على أهمية تلك المساجد وقيمتها الأثرية والتاريخية بجانب التسليم بقيمتها المعنوية بفضل انتساب أصحابها إلى نسل النبي عليه وعلى آله وصحبه السلام.

وشدد نقيب السادة الأشراف، إلى أن تلك المساجد لاقت اهتمامًا كبيرا من الحُكام الذين يسعون دومًا إلى تطويرها وترميمها، حبا وتقديرا لآل بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصاحبه وسلم.

وأطلقت نقابة السادةالأشراف، حملة «نبي الرحمة» صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، للدفاع عن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ضد الحملات المسيئة التي نشرت مؤخرا بإحدى المجلات الفرنسية، وهي إلكترونية للتوعية بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسيرته الطيبة الحسنة .