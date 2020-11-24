شكرا لقرائتكم خبر عن جو بايدن: فريقى سيحافظ على أمن وسلامة بلدنا ولن نرفض حلفائنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتلى الرئيس المنتخب جو بايدن، المنصة في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، للإعلان عن بعض الشخصيات البارزة في إدارته القادمة. وقال: "إنه فريق سيحافظ على أمن وسلامة بلدنا وشعبنا".

في رفض فوري وواضح لتراجع دونالد ترامب عن التعاون على المسرح العالمي ، بمقاربته القومية "أمريكا أولاً" ، قال بايدن إن الولايات المتحدة تريد أن "تجلس على رأس الطاولة" في الشئون الدولية وستقف " للخصوم "و" لا نرفض حلفائنا".

وكشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الإثنين، عن أعضاء فريقه لمناصب الخارجية والداخلية والأمن القومى والمخابرات، حيث كلف الرئيس الأمريكى المنتخب رسميا أنتونى بلينكين بتولى وزارة الخارجية فى إدارته، كما عين جون كيرى مبعوثا رئاسيا خاصا لقضايا المناخ، وأفريل هينز مديرا للمخابرات الوطنية.

واختار الرئيس الأمريكى المنتخب أليخاندرو كايوركاس وزيرا للأمن الداخلى فى إدارته، وليندا توماس جريفيلد مندوبة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وعين جايك سوليفان مستشارا للأمن القومى.