شكرا لقرائتكم خبر عن يديعوت أحرونوت: مصرع ضابط وجندى بسلاح الجو الإسرائيلى فى تحطم مروحية بالنقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، مصرع ضابط فى قوات الاحتياط من سلاح الجو وجندى من كلية الطيران الجوية، نتيجة تحطم طائرة صغيرة فى منطقة مفتوحة جنوب إسرائيل.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن الجيش الإسرائيلى أوضح فى بيان له، أن قائد سلاح الجو اللواء عميكام نوركين أوعز بإنشاء طاقم من الخبراء برئاسة ضابط برتبة عميد للتحقيق في ظروف الحادث، كما وجّه بتعليق جميع طلعات التدريب والتأهيل.

كانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت أن شابين لقيا حتفهما في حادث سقوط طائرة صغيرة بالقرب من بلدة اسرائيلية جنوب اسرائيل، دون الافصاح عن الاسباب التي ادت الى سقوطها.

ولم يتضح بعد السبب الذي ادى الى فقدانهما السيطرة على الطائرة ما اسفر عن سقوطهما بحقل زراعي بالقرب من مدينة رهط العربية في صحراء النقب.