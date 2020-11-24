"المدارس واللقاح والأطباء".. ماذا قال السيسي عن الموجة الثانية لـ"كورونا"؟ (نص الكلمة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر و(أ ش أ):

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، كلمة إلى الشعب المصري بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد في مصر.

أكد الرئيس أن الوعي هو اللقاح الحقيقي للتعامل مع فيروس "كورونا"، داعيًا المصريين للحذر والحيطة؛ لأن إصابات فيروس "كورونا" في تزايد.

وتوجه الرئيس السيسي، بالتحية والتقدير لشعب مصر، مشيرًا إلى أنه أجرى اليوم نقاشًا مطولًا بشأن تداعيات وتطور الموقف الوبائي لفيروس كورونا في العالم وفي مصر.

وأوضح أن كل ما يتعلق بجائحة "كورونا" أخذ وقته في النقاش، وتم عرض كل السيناريوهات المختلفة الخاصة بهذا الموقف من جانب المسؤولين سواء في وزارة الصحة أو التعليم العالي أو من جانب مستشار الرئيس للشؤون الصحية أو من جانب رئيس الوزراء.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره واحترامه للأطقم الطبية التي لا تزال تقوم بدور عظيم جدًا من نهاية العام الماضي ومستمر حتى الآن في الحفاظ على الحالة الصحية للمصريين.

وقال إن "كل ما تحقق في هذا المجال كان جيدًا ورائعًا ولا ينسب فقط إلى وزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي متمثلة في المستشفيات الجامعية، وإنما للمنظومة كلها في مصر، حيث عملت الحكومة على دراسات بواسطة لجان متخصصة وإدارة أسجل لها الاحترام والتحية على ما تحقق وأشادت به الدنيا كلها".

وأضاف السيسي "عندما تعاملنا مع الأزمة اعتبارًا من فبراير من العام الجاري بشكل متوازن وهادئ جًدا ولم ننقل لكم الفزع والخوف من هذا الوباء الصعب، وحرصنا بقدر الإمكان على أن يكون مسار تحركنا مسارًا متوازنًا وشاء الله أن يكون ذلك محل تقدير ودراسة من جانب كثير من الدول الأخرى فيما يتعلق بإدارة مصر لأزمة هذا الوباء".

وأكد الرئيس السيسي أن الوباء ما زال مستمرًا، ولا بد من استمرار حرصنا على الإجراءات الوقائية التي تحدثنا فيها خلال الشهور الماضية والحملات الإعلامية في شأنها.

وقال الرئيس "إننا اضطررنا خلال إدارة الموجة الأولى أن نتخذ إجراءات من المهم ألا نكررها مرة أخرى وذلك لن يحدث إلا بتعاونكم وحرصكم واتخاذ الأمر بمحمل الجد من جانب كل الفئات والمستويات في مصر، وعندما اضطررنا لعمل عزل جزئي وإغلاق جامعات ومدارس ومطاعم ومنشآت سياحية وغيرها، خلال الموجة الأولى، والآن لا نريد أن نعيد هذا الأمر".

وأشار إلى أن عرض المسؤولين للموقف الحالي عكس زيادة حجم الإصابات في مصر وبالتالي فإننا نتحسب أن هذه الزيادة توجه لنا رسالة أن نأخذ إجراءات أكثر شدة وقسوة مثلما حدث خلال الموجة الأولى، ولتجنب ذلك نحتاج تعاونكم وحرصكم لعدم تكرار هذه الإجراءات.

وذكر الرئيس السيسي أنه على المستوى الاقتصادي اتخذنا إجراءات وأطلقنا مبادرة بقيمة ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة آثار الأزمة، مشيرًا إلى أن هذا الوباء كان له تأثير قاسٍ على اقتصاديات العالم كله، لكن في مصر احتفظنا بجزء من النجاح نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم، وأيضًا نتيجة تحمل المصريين للكثير من إجراءات الإصلاح.

ودعا الجميع إلى التحلي بالهدوء بدون خوف أو فزع ، قائلا إن "اللقاح الحقيقي هو الوعي في التعامل مع الوباء مع استمرار عمل العديد من الدول على التوصل إلى لقاحات، وحتى هنا في مصر نعمل في هذا الاتجاه دون الكلام عنه حتى يوفقنا الله إلى التوصل إلى ما يمكن الإعلان عنه بشكل رسمي".

وأضاف أن "العلماء في العالم كله مشغولون بهذا الأمر وتجتهد الشركات الكبرى؛ لتصل إلى اللقاح المناسب ومن المهم أن تعرفوا أنهم توصلوا إلى لقاحات، ولكن بالمعايير العلمية والمقاييس التي تعتبر أن ما توصلوا إليه يمكن استخدامه بشكل طارئ، ونحن حريصون على استقدام هذا اللقاح من منطلق اهتمامنا بصحة المصريين، ولكن الحرص والوعي يساعد على الحد من الإصابات في أضيق الحدود بل وانتهائها".

ودعا الرئيس إلى عدم الجلوس في الأماكن المغلقة واحترام التباعد الاجتماعي مع استخدام الكمامات بشكل دائم؛ لتقليل فرص الإصابة، كما دعا الشركات والمصانع ووسائل المواصلات إلى الاستمرار في الحرص على استخدام الكمامات، داعيًا رئيس الوزراء إلى العمل على طرح كميات أكبر من الكمامات على بطاقات التموين وفي المدارس والجامعات.

كما دعا المواطنين إلى العمل على تجديد تهوية الأماكن وممارسة الرياضة، مجددًا؛ تقديره للأطقم الطبية والحكومة في إدارتها للأزمة، مشيرا إلى وجود لجنة متخصصة علمية تدير الأزمة منذ ديسمبر من العام المضي وسيتم تدعيمها لدراسة أنسب اللقاحات التي يمكن أن نتعاقد عليها لصالح المرحلة القادمة، مع الوضع في الاعتبار أن هذا اللقاح لن يكون متوافرًا إلا اعتبارًا من منتصف العام المقبل، ولكن التعاقد سيبدأ خلال أيام قليلة قادمة.

وشدد الرئيس السيسي على استمرار العمل في كافة القطاعات مع اتخاذ الإجراءات التي تحمينا تقينا، وكالعادة نأخذ بالأسباب كبشر ولكن دائمًا لنا توجه إلى الله ونتوكل عليه ونستعين بقدرته ونستعيذ به من كل شر وسوء.

لمزيد من التفاصيل عن كلمة الرئيس إلى الشعب:

السيسي: الدولة ستوفر لقاح كورونا لكل المصريين

السيسي يوجه بطرح كميات كبيرة من الكمامات على بطاقات التموين وبالمدارس

السيسي: سنتعاقد على لقاح كورونا للمصريين خلال أيام قليلة

السيسي: نتوقع زيادة إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة

السيسي يوجه رسالة للمصريين بشأن استمرار عمل المدارس والجامعات

السيسي للشعب: تعاملنا مع كورونا بشكل هادئ حتى لا نفزعكم

السيسي يوجه تحية للأطقم الطبية: يقومون بدور عظيم حتى الآن

السيسي: تعاملنا مع أزمة كورونا "جيد ورائع"

السيسي: لقاح كورونا لن يتوفر قبل منتصف 2021

السيسي للمصريين: "بلاش تجمعات في أماكن مغلقة"

"الوباء ما زال مستمرًا".. السيسي يوجه كلمة للشعب بشأن أزمة كورونا