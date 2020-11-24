انتهاء التصويت وبدء فرز أصوات جولة إعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أغلقت اللجان الفرعية أبوابها بنهاية اليوم الثاني والأخير من تصويت المصريين في الداخل بجولة الإعادة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، في 13 محافظة.

وجاء غلق الصناديق عقب إدلاء آخر ناخب موجود داخل المقر الانتخابي، وبدأ القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب مباشرة أعمال الفرز والحصر العددي لأصوات الناخبين داخل مقر اللجان الفرعية.

وعقب انتهاء كل لجنة فرعية من عملية الفرز والحصر العددي، تحرير محضر بالأصوات الصحيحة والباطلة والأصوات التي حصلت عليها كل قائمة بنظام القوائم، وكذلك الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وإخطار اللجنة العامة بالدائرة بتلك الأصوات.

وبدأت اللجان والمقار الانتخابية أعمالها في استقبال الناخبين في تمام التاسعة صباحًا، واستمرت حتى التاسعة مساءً وتخللها ساعة راحة من الثالثة إلى الرابعة عصرًا؛ واستمرت عملية تصويت المصريين بالداخل على مدار يومين، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تخصيص خط ساخن رقم 19826، لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب.

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات غرفة عمليات بمقر الهيئة لمتابعة العملية الانتخابية أثناء عمليات الاقتراع أو الفرز بشكل لحظى ودورى، ورصد اى شكاوى متعلقة بعملية الانتخاب.

وتجرى غرفة العمليات الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالات بشكل دورى مع رؤساء المحاكم الابتدائية التى تجرى فيها انتخابات المرحلة الأولى للاطمئنان على سير العملية الانتخابية ورصد اى شكاوى تتعلق بها، وخصصت الهيئة الخط الساخن رقم خصصت رقم 19826 لجميع أطراف العملية الانتخابية من مرشحين وناخبين ومشرفين ومتابعين للانتخابات والرد على كافة الاستفسارات.

يذكر أن الجولة الأولى من المرحلة الأولى شارك فيها 28.6% من إجمالي من يحق لهم التصويت عددهم نحو 32 مليون ناخب من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، وأجريت الانتخابات وفق إجراءات احترازية وأعمال تعقيم وتطهير مستمر لمقار اللجان الانتخابية في ظل انتشار جائحة كورونا.

وتشهد انتخابات مجلس النواب اهتمامًا إعلاميًا دوليًا، وتشارك 153 وسيلة إعلام أجنبية في متابعة انتخابات مجلس النواب و51 مؤسسة إعلام محلي، بالإضافة إلى مشاركة 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية في أعمال المتابعة الخاصة بالانتخابات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنافس في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى 4 مرشحين في الجيزة، و4 في الوادي الجديد، و14 في الفيوم، و16 في بني سويف، و30 في المنيا، و24 في أسيوط، و36 في البحيرة، و28 في سوهاج، و18 في قنا، و6 في الأقصر، و10 في أسوان، و26 في الإسكندرية، و4 في مطروح.