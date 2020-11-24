"الوباء ما زال مستمرًا".. السيسي يوجه كلمة للشعب بشأن أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، كلمة إلى الشعب المصري بشأن أزمة زيادة عدد إصابات فيروس كورونا المستجد.

وفي مستهل كلمته، وجه الرئيس السيسي التحية لكل الأطقم الطبية التي ما زالت تقوم بدور عظيم في بذل جهود ضخمة للحفاظ على الحالة الصحية للمصريين في مواجهة وباء كورونا.

وقال الرئيس إن "ما تحقق جيد ورائع".

وأوضح السيسي أن المنظومة في مصر وعلى رأسها الحكومة عملت بواسطة لجان متخصصة لمواجهة الأزمة، وأشاد بها المجتمع الدولي.

وأضاف الرئيس أن الدولة تعاملت بشكل هادئ لعدم تخويف المواطنين، وعملنا في مسار متوازن أصبح محل تقدير ودراسة من جانب كثير من الدول في إدارة أزمتها مع الوباء، متابعًا أن "الوباء ما زال مستمر.. والإجراءات اللي اتكلمنا فيها والحملات الإعلامية لازم تستمر".