السيسي يوجه بطرح كميات كبيرة من الكمامات على بطاقات التموين وبالمدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى العمل على طرح كميات أكبر من الكمامات على بطاقات التموين وفي المدارس والجامعات.

جاء ذلك في الكلمة التي وجهها الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء، إلى الشعب المصري بشأن مواجهة فيروس كورونا، تزامنًا مع زيادة عدد إصابات كورونا.

ودعا الرئيس، المصريين إلى عدم الجلوس في الأماكن المغلقة واحترام التباعد الاجتماعي مع استخدام الكمامات بشكل دائم لتقليل فرص الإصابة، كما دعا الشركات والمصانع ووسائل المواصلات إلى الاستمرار في الحرص على استخدام الكمامات.

كما دعا المواطنين إلى العمل على تجديد تهوية الأماكن وممارسة الرياضة، مجددا تقديره للأطقم الطبية والحكومة في إدارتها للازمة، مشيرا إلى

وشدد الرئيس السيسي على استمرار العمل في كافة القطاعات مع اتخاذ الإجراءات التي تحمينا تقينا، مضيفا: "كالعادة نأخذ بالأسباب كبشر ولكن دائما لنا توجه الى الله ونتوكل عليه ونستعين بقدرته ونستعيذ به من كل شر وسوء".