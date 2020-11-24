شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الإسكندرية»: تخفيض ضغط المياه غدا وحتى الجمعة بسبب «الأمطار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، تخفيف ضغوط المياه بمعظم أنحاء المحافظة، في ظل موجة الطقس السييء الحالية. وقالت الشركة، في بيان، أن ذلك الإجراء يأتي في إطار تعرض مدينة الإسكندرية لموجة شديدة من الأمطار خلال الفترة من الاربعاء 25 ديسمبر وحتى الجمعة 27 ديسمبر 2020. وأضافت الشركة، أنها تأسف لتخفيض ضغوط المياه حتى تتمكن الجهات المعنية من التخلص من مياه الأمطار. الوضع في مصر

اصابات 113,381

تعافي 101,981

وفيات 6,560

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