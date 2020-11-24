شكرا لقرائتكم خبر عن «ربنا قادر يحمينا ويعافينا».. شاهد دعاء السيسي على الهواء في اجتماع كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الهواء لحماية مصر وشعبها من كل شر، قائلًا: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشئ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم».

وتابع السيسي، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزيري التعليم العالي والصحة وعدد من المسئولين، للاطلاع على الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية: «ربنا قادر على إنه دايمًا يحمينا ويعافينا من كل شر».