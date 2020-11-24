شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يستقبل فريق التقييم تمهيدًا لتحويل الجامعة إلى ذكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر فريق تقييم الجامعة تمهيدا لتحويل الجامعة إلى جامعة ذكية . ويتكون فريق المتابعة والتقييم من الدكتور محمد خفاجي مدير مركز الاختبارات الإلكترونية بالمجلس الأعلي للجامعات والدكتورة رشا البدري مدير وحدة البنك القومي للمعامل والاجهزة العلمية بالمجلس الأعلي للجامعات والدكتور هيثم حمزة والمهندس أحمد أمين من قبل هيئة تنمية البرمجيات بوزارة الاتصالات والمهندسة عزة كمال نبيه استشاري بحث وتطوير بهيئة تنمية البرمجيات بوزارة الاتصالات. وحضر اللقاء عمداء الكليات ووكلاء الكليات ومديري وحدات ضمان الجودة والاعتماد ونوابهم والمدير التنفيذي للمعلومات الجامعة . الوضع في مصر

اصابات 113,381

تعافي 101,981

وفيات 6,560

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