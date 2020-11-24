شكرا لقرائتكم خبر عن سائق توك توك يعيد 100 ألف جنيه لسيدة وابنتها بالدقهلية: «لا أقبل يدخل بيتى قرش حرام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«كان كل همى ألاقى اصحابهم لأنى مقدرش أدخل بيتى وعلى عيالى قرش حرام» بهذه الكلمات أوضح محمد حسان حسن الفلاح، 34 سنة، سائق توك توك، ما كان يفكر فيه فور عثوره على 100 ألف جنيه في التوك توك الخاص به.

وقال «انا مقيم بقرية ديملاش بمركز بلقاس وبأشتغل وبأخرج من الصبح لآخر النهار أشتغل على التوك توك بمدينة بلقاس، لأوفر مصاريف بيتى، وأثناء عملى في أحد الأيام فوجئت بوجود حقيبة في الخلف وعندما توقفت وفتحتها فوجئت أن بها مبلغ كبير من المال، فعددته ووجدته 100 ألف جنيه، وكانت صدمة كبيرة لى فلا اعرف من صاحب الحقيبة وقعدت لحظات أفكر فيمن قد يكون نسى الحقيبة وتذكرت أن آخر من ركب معى سيدة وابنتها، من أمام بنك ناصر الاجتماعي ونزلا بالقرب من مدرسة، فقلت لنفسى أكيد هما اللى نسيوا الحقيبة فقرر العودة إلى المكان الذي أنزلهما فيه» .

وأضاف«عندما وصلت للمكان وجدت تجمع مواطنين حول السيدة وهي تصرخ لفقدها مبلغ 100 ألف جنيه وحالتها كانت صعبة جدا هي وابنتها فجريت عليها وسلمتها الحقيبة والمفاجأة انها أول لما استلمت الحقيبة سقطت مغشيا عليها والكل بيدعى لى وبنتها بتشكرنى، وقام الأهالى بنقلها إلى بيتها ومعها نقودها كامل، بينما ذهبت لأستكمل عملى»

وتابع«كنت سعيد جدا لأن لأن كل تفكيرى كان ان صاحب الفلوس دى أكيد منها ولم أفكر لحظة في الفلوس ولا إنى ممكن أحتفظ بها لأنى لا أقبل ان ادخل بيتى وعلى عيالى قرش حرام لدى طفلين فارس، 5 سنوات، وضحى، عامين، وعايزين أربيهم بالحلال علشان ربنا يبارك لى فيهما»

وأشار إلى أنه رفض الحصول على أي مكافأة قائلا«مكافأة على إيه انا معملتش حاجة دى فلوسهم وحقهم ورجع لهم».

وقال أيمن سمير، زوج ابنة صاحبة المبلغ،«حماتي وزوجتى كانا في التوك توك وكانا منشغلتين في الكلام معا وتركا الشنطة في التوك توك ونزلا ولم ينتبها إلا بعد أن غادر التوك توك المكان، وكانت مفاجأة قاسية على حماتى وانهارت لكنها كانت صدمتها أكبر عند عودة سائق التوك توك بالحقيبة والمبلغ فسقطت مغشيا عليها»

وأضاف «تمكننا من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الوصول إلى رقم سائق التوك توك وذهبنا له لزيارته في بيته، لنشكرة ونعطيه مكافأة على أمانته لكنه رفض رغم ان يعيش حياة متواضعة ومنزله بسيط لكنه شهم وعزيز النفس ولى الشرف أننى تعرفت عليه».